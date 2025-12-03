Manchester City, deplasmanda Fulham'ı yendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere Premier Lig'in 14. hafta maçında Manchester City, Fulham'a konuk oldu.

MANCHESTER CITY, 16 MAÇTIR FULHAM'I YENİYOR

Craven Cottage Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester City, 5-4'lük skorla mağlup etti.

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 17. dakikada Erling Haaland, 37. dakikada Tijjani Reijnders, 44 ve 48. dakikalarda Philip Foden ve 54. dakikada Sander Berge'nin kendi kalesine attığı gollerle geldi.

Fulham'ın gollerini ise, 45+2. dakikada Emile Smith Rowe, 57. dakikada Alex Iwobi ve 72 ile 78. dakikalarda Samuel Chukwueze kaydetti.

Manchester City, Premier League'de tam 16 maçtır Fulham'ı yeniyor.

PUANINI 28'E YÜKSELTTİ

City galibiyetiyle sonuçlanmayan son maç:

- 18 Eylül 2011

- Fulham 2-2 Man City

- Agüero (2), Zamora, Murphy

Fulham'ın kazandığı son maç:

- 12 Nisan 2009

- Man City 1-3 Fulham

- Ireland, Dempsey (2), Etuhu

Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City, bu galibiyetin ardından puanını 28'e yükseltti. Fulham, 17 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in bir sonraki maçında Manchester City, Sunderland'i konuk edecek. Fulham, Crystal Palace'ı ağırlayacak.