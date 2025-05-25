Manchester City, Fulham deplasmanında galip geldi

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İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Fulham ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Manchester City, Craven Cottage'de oynanan maçı 2-0'lık skorla kazandı.

HAALAND VE İLKAY ATTI

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 21. dakikada İlkay Gündoğan ve 72. dakikada penaltıdan Erling Haaland attı.

CITY, ÜÇÜNCÜ BİTİRDİ

Bu sonucun ardından Manchester City, ligi 71 puanla üçüncü sırada tamamladı. Fulham ise 54 puanla on birinci sırada yer aldı.