Manchester United, Arsenal'i devirdi

- Manchester United, Premier Lig'in 23. haftasında Arsenal'i deplasmanda 3-2 yendi.
- Michael Carrick yönetiminde ikinci galibiyetini alan Manchester United, puanını 38'e yükseltti.
- Arsenal, liderliğini 50 puanla sürdürürken ilk kez ilk golü attığı bir maçı kaybetti.
İngiltere Premier Lig'de 23. haftanın önemli karşılaşmasında Arsenal ile Manchester United karşı karşıya geldi.
Deplasmanda geriye düşen Manchester United, 2-1 öne geçti ama skoru koruyamadı.
Arsenal durumu 2-2 yaptı fakat Manchester United yeniden sahneye çıktı ve mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı.
5 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN UNITED
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Bryan Mbeumo, 50. dakikada Patrick Dorgu ve 87. dakikada Matheus Cunha kaydetti.
Arsenal'in golleri 29. dakikada Lisandro Martinez (kendi kalesine) ve 84. dakikada Mikel Merino'dan geldi.
CARRICK HARİKA BAŞLADI
Manchester United'da Ruben Amorim'in ardından göreve gelen Michael Carrick, Manchester City galibiyeti sonrası Arsenal'e karşı da galip gelerek 2'de 2 ile başladı.
Arsenal bu sezon ilk kez, ilk golü attığı bir maçı kaybetti.
PREMIER LİG'DE SON DURUM
Bu galibiyetin ardından Manchester United puanını 38'e yükseltti.
Lider Arsenal 50 puanda kaldı. Manchester City ve Aston Villa, 46'şar puanla Arsenal ile aradaki farkı 4'e düşürdü.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Arsenal, Leeds United'a konuk olacak. Manchester United, Fulham'ı ağırlayacak.