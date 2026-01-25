ESH Spor, Göztepe maçı sonrası Fenerbahçe taraftarına mikrofon uzattı

- Fenerbahçe, Göztepe ile 1-1 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı.
- ESH Spor, maç sonrası Fenerbahçeli taraftarlara mikrofon uzatarak nabız yokladı.
- Sarı-lacivertli taraftarlar, takıma forvet transferi gerektiğini belirterek başkan Sadettin Saran'a çağrıda bulundu.
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Sarı-lacivertliler 16. dakikada bulduğu golle öne geçerken 24'te kalesinde golü gördü.
Kalan dakikalarda üstünlük golünü bulamayan Fenerbahçe, sahadan 1 puanla ayrıldı.
PUAN FARKI 3'E ÇIKTI
Geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Galatasaray'ın yaşadığı puan kaybı sonrası Alanyaspor deplasmanında aldığı galibiyetle puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe, bugün yaşadığı puan kaybı ile fark 3'e çıktı.
Sarı-kırmızılılar da dün oynadığı Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.
LİGDE SIRADAKİ RAKİP KOCAELİSPOR
Ligde 43 puana çıkan Tedesco'nun öğrencileri, gelecek hafta Kocaelispor ile karşılaşacak.
SÖZ TARAFTARDA
Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında iki puan bıraktığı lig maçının ardından ESH Spor, taraftarların nabzını tuttu.
ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, Fenerbahçeli futbolseverlere mikrofon uzattı.
FENERBAHÇELİLER FORVET İSTİYOR
Maç sonu açıklamalarda bulunan sarı-lacivertliler, başkan Sadettin Saran'a çağrıda bulundu.
Fenerbahçeliler, takıma bir forvet alınması gerektiğini söyledi.