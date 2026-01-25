Mert Müldür: Haftaya telafi ederiz

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe, 17. dakikada Dorgeles Nene'nin golüyle öne geçti. Göztepe, 24. dakikada Janderson ile bu gole cevap verdi.

Maçın hemen ardından Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Mert Müldür açıklamalarda bulundu.

"HAFTAYA TELAFİ EDERİZ"

İşte Mert Müldür'ün sözleri:

İkinci golü bulsaydık daha rahat bir maç olacaktı. 1-1'den sonra kapandı rakip. İkinci golü bulamadık maalesef. Üzücü bir gün. Haftaya telafi ederiz, lig daha uzun. İnşallah evimizde bir daha böyle kayıplar yaşamayız.