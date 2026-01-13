Manchester United, Michael Carrick’e emanet

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine Michael Carrick’i getirdi.

Kulübün sitesine konuşan 44 yaşındaki Carrick, "Manchester United'ı yönetme sorumluluğuna sahip olmak bir onurdur. Burada başarılı olmak için neyin gerekli olduğunu biliyorum. Şu anda odak noktam, oyuncuların bu inanılmaz kulüpte beklediğimiz standartlara ulaşmalarına yardımcı olmak." ifadelerini kullandı.

UNITED FORMASIYLA BİRÇOK BAŞARI YAKALADI

Manchester United formasıyla 464 maça çıkan Carrick, 5 Premier Lig, 2 Lig Kupası, birer kez de Federasyon Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

MOURINHO VE SOLSKJAER'İN YARDIMCILIĞINI YAPTI

2018'de kariyerini noktaladıktan sonra Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer'in yardımcılığını yapan Carrick, 2022-25 yıllarında Middlesbrough'yu çalıştırdı.

AMORIM'İN GÖREVİNE SON VERİLMİŞTİ

Manchester United, alınan kötü sonuçların ardından 5 Ocak'ta Portekizli teknik adam Ruben Amorim'in görevine son vermişti.