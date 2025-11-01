Manchester United, Nottingham Forest engelini aşamadı

- Manchester United, Premier Lig'in 10. haftasında Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldı.
- Casemiro'nun golüyle öne geçen Manchester United, Diallo'nun golüyle de eşitliği sağladı.
- Nottingham Forest son 4 maçta Manchester United'a karşı kaybetmedi.
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Nottingham Forest ile Manchester United karşı karşıya geldi.
City Ground'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
4 GOL VAR KAZANAN YOK
Konuk ekip Manchester United, 34. dakikada Casemiro'nun golüyle öne geçti.
İkinci yarıya hızlı başlayan Nottingham Forest, 48. dakikada Morgan Gibbs-White ve 50. dakikada Nicolo Savona'nın kafa golleriyle bir anda öne geçti.
Manchester United, 81. dakikada Amad Diallo'nun golüyle tekrar eşitliği sağladı.
FOREST, UNITED'A KAYBETMİYOR
Nottingham Forest, Manchester United'a karşı ligde oynadığı son 4 maçı kaybetmedi.
Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Nottingham Forest, puanını 6 yaptı. 3 maçlık galibiyet hasreti sona eren United ise puanını 17 yaptı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Manchester United, gelecek hafta Tottenham'a konuk olacak. Nottingham ise Leeds ile sahasında karşılaşacak.