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Matip sezonu kapattı
Everton maçında sakatlanan Liverpool'un 28 yaşındaki stoperi Matip, kalan 7 haftada forma giyemeyecek.
- Haber Merkezi
- 30.06.2020 - 16:00
Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Liverpool'da, Matip üzüntüsü yaşanıyor.
KALAN 7 MAÇTA YOK
İngiliz kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 30. haftada Everton ile oynadıkları karşılaşmada ayağından sakatlanan Matip'in, sezonun kalan 7 maçta forma giyemeyeceği duyuruldu.
Kamerunlu oyuncu, bu sezon 13 maçta forma giymiş 2 kez ağları sarsmıştı.