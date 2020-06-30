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    Matip sezonu kapattı

    Everton maçında sakatlanan Liverpool'un 28 yaşındaki stoperi Matip, kalan 7 haftada forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2020 - 16:00
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    Matip sezonu kapattı #1

    Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Liverpool'da, Matip üzüntüsü yaşanıyor.

    KALAN 7 MAÇTA YOK

    İngiliz kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 30. haftada Everton ile oynadıkları karşılaşmada ayağından sakatlanan Matip'in, sezonun kalan 7 maçta forma giyemeyeceği duyuruldu.

    Kamerunlu oyuncu, bu sezon 13 maçta forma giymiş 2 kez ağları sarsmıştı.

    Matip sezonu kapattı #2

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