Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, transfer görüşmesinde ortadan kayboldu

Dünya transfer gündeminde yaşanan bir olay dikkat çekti...

40 yaşındaki Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, dünya futbol tarihine geçecek bir harekete imza attı.

SÖZLEŞME İMZALAYACAKKEN ORTADAN KAYBOLDU

İspanya 2. Lig takımlarından Burgos'la anlaşan Guillermo Ochoa, yeni takımıyla sözleşme imzalamak üzereyken ortadan kayboldu.

Sergio Gonzalez Pulgar'ın haberine göre; Ochoa, Burgos'a imza atmak üzere kulüp binasına gitti.

KAHVE ALMA BAHANESİYLE ÇIKIP GİTTİ

Sözleşmedeki detaylarını incelerken kahve alma bahanesiyle ayaklanan deneyimli kalecinin bir daha geri dönmediği aktarıldı.

Burgos yetkililerinin ısrarlı aramalarına rağmen Guillermo Ochoa'ın telefonlara cevap vermediği belirtildi.

"KULÜP SÖZLEŞME DEĞERİNİ ANİDEN AŞAĞI YÖNDE AYARLADI"

Haberlerin ayyuka çıkmasının ardından deneyimli kaleciden, "Kulüp sözleşme değerini aniden aşağı yönde ayarladı. Kulübün lehine reklam gelirlerinin yüzde 60'ını ve ayrı bir beş milyonluk maddeyi içeren nihai bir sözleşme gönderdiler. Kesin tutar, bu kategorideki asgari ücrete bile ulaşmıyordu." açıklaması geldi.