Merseyside derbisinde Liverpool, Everton'a şans tanımadı

Premier Lig'in 5. haftasında Merseyside derbisinde Liverpool ile Everton, Anfield'da karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, 10. dakikada Ryan Gravenberch'ın attığı golle 1-0 öne geçerken, 29. dakikada da Hugo Ekitike'nin kaydettiği golle skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

KAZANAN LIVERPOOL

İkinci yarıda konuk takım, 58. dakikada Idrissa Gueye ile farkı 1'e indirse de müsabakanın geri kalanında başka gol olmayınca Liverpool, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

5. KEZ 5'TE 5 YAPTILAR

Liverpool, 1978-1979, 1990-1991, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarının ardından 5. kez lige 5'te 5 yaparak başladı.

TARİHE GEÇTİ

23 yaşındaki Gravenberch, Liverpool formasıyla Everton derbisinde hem gol atan hem de asist yapan en genç futbolcu oldu.

EVERTON 7 PUANDA KALDI

Liverpool, bu galibiyetin ardından puanını 15'e çıkardı. Everton ise 7 puanda kaldı.

GALATASARAY, LIVERPOOL İLE KARŞILAŞACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Alman takımı Eintracht Frankfurt'a 5-1'lik skorla yenilen temsilcimiz Galatasaray'ın sıradaki rakibi Liverpool olacak.

Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nin 2. haftasında 30 Eylül Salı günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Liverpool ile karşılaşacak.