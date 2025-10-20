Milan evinde Fiorentina'yı yendi

- Milan, Serie A'nın 7. haftasında sahasında Fiorentina'yı 2-1 yendi.
- Milan'ın gollerini 63 ve 86. dakikalarda Rafael Leao attı, Fiorentina'nın golü 55. dakikada Robin Gosens'ten geldi.
- Bu galibiyetle puanını 16 yapan Milan, lider olarak haftayı tamamladı.
İtalya Serie A'nın 7. haftasında Milan, Fiorentina'yı ağırladı.
Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başaran Milan'ın gollerini 63 ve 86. (P) dakikalarda Rafael Leao attı.
Fiorentina'nın tek sayısını 55. dakikada Robin Gosens kaydetti.
HAFTAYI LİDER TAMAMLADI
Bu sonuçla puanını 16 yaparak haftayı lider tamamlayan Milan, ligdeki bir sonraki maçında Pisa'yı konuk edecek.
3 puanda kalan Fiorentina ise Bologna'yı ağırlayacak.