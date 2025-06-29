Milan, Kyle Walker'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullanmadı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, Kyle Walker ile ilgili aldığı kararı resmen duyurdu.
Kırmızı-siyahlılar, bu transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen tecrübeli futbolcunun sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmadığını açıkladı.
DEVRE ARASINDA KİRALANMIŞTI
34 yaşındaki sağ bek, ocak ayında satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Milan'a transfer olmuştu.
CITY'DE 17 KUPA KAZANDI
Kyle Walker, 2017'de Tottenham'dan transfer olduğu Manchester City'de 319 maçta forma giyip 17 kupa kazanmıştı.