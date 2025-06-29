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Milan, Kyle Walker'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullanmadı

Milan, geçen sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Kyle Walker'ın satın alma opsiyonunu kullanmadı. İngiliz futbolcu, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alıyordu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Milan, Kyle Walker'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullanmadı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, Kyle Walker ile ilgili aldığı kararı resmen duyurdu.

Kırmızı-siyahlılar, bu transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen tecrübeli futbolcunun sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmadığını açıkladı.

DEVRE ARASINDA KİRALANMIŞTI

34 yaşındaki sağ bek, ocak ayında satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Milan'a transfer olmuştu.

CITY'DE 17 KUPA KAZANDI

Kyle Walker, 2017'de Tottenham'dan transfer olduğu Manchester City'de 319 maçta forma giyip 17 kupa kazanmıştı.

Eshspor Haberleri