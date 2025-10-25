Milan, Pisa engelini aşamadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalya Serie A'nın 8. hafta maçında Milan ve Pisa karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Milan, 7. dakikada Rafael Leao ile öne geçti. Pisa, 60. dakikada Juan Cuadrado ile eşitliği yakaladı. İkinci yarıda dakikalar 86'yı gösterirken Pisa, Mbala N'Zola ile öne geçti. 90+3. dakikada ise Milan, Zachary Athekame ile eşitliği yakaladı.

PISA, GALİP GELEMEDİ

Pisa, 8 hafta sonunda henüz galibiyetle tanışamadı.

Bu sonucun ardından Milan, puanını 17 yaptı. Pisa, 4 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Milan, Atalanta deplasmanına gidecek. Pisa, Lazio'yu ağırlayacak.