Mohamed Salah'tan UEFA'nın paylaşımına tepki

Yıldız futbolcu Mohamed Salah, Filistin futbolunun efsane isimlerinden "Filistinli Pele" lakaplı eski milli Süleyman Al-Obaid için UEFA tarafından yapılan veda paylaşımına tepki olarak "Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?" paylaşımında bulundu.

Yayınlama Tarihi: 10.08.2025 09:07
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, sosyal medya hesabından UEFA'nın yaptığı paylaşıma çarpıcı bir yanıt verdi. 

UEFA tarafından yapılan "Filistinli Pele Süleyman Al-Obaid'e veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek." şeklindeki paylaşıma Salah, Al-Obaid'nin İsrail saldırılarında öldürüldüğünün belirtilmemiş olması dolayısıyla, "Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?" şeklinde cevap verdi.

İSRAİL SALDIRISINDA HAYATINI KAYBETTİ

Filistin'in eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, geçen çarşamba günü İsrail işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırısında hayatını kaybetti.

"ŞEHİT OLDU"

Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

Eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, Gazze Şeridi'nde insani yardım beklerken işgal güçlerinin saldırısı sırasında şehit oldu.

MİLLİ FORMAYI 24 KEZ GİYDİ

Gazze doğumlu, evli ve 5 çocuğu bulunan 41 yaşındaki Al-Obaid, Filistin futbolu tarihinin en parlak yıldızlarından biri olarak gösteriliyordu.

Filistin Milli Takımı formasıyla 24 resmi maça çıkan eski futbolcu, 2 gol attı.

