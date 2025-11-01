Abone ol: Google News

Monaco, Paris FC'ye kaybetti

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransız ekibi Monaco, Ligue 1 maçında sahasında Paris FC'ye 1-0 mağlup oldu.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 23:12
  • Monaco, Ligue 1'de Paris FC'ye 1-0 yenildi.
  • Maçın tek golü 53. dakikada Moses Simon'dan geldi.
  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 9 Aralık'ta Monaco'ya karşı oynayacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransız ekibi Monaco, Ligue 1'in 11. hafta maçında Paris FC'yi konuk etti.

Monaco, rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Monako'daki Louis Stadı'nda oynanan maçın tek golü, 53. dakikada Moses Simon'dan geldi.

11 MAÇTA 6 GALİBİYET ALDILAR

Ligue 1'de Monaco'nun 11 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet sonucu 20 puanı bulunuyor.

9 ARALIK'TA GALATASARAY'LA KARŞILAŞACAKLAR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile 9 Aralık Salı günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.

