Monaco, Strasbourg karşısında hata yapmadı

Fransa Ligue 1'in 3. hafta maçında Monaco, Strasbourg'u konuk etti.
Louis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Monaco, 3-2'lik skorla kazandı.
5 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN MONACO
Mücadelenin 6. dakikasında Monaco, Maghnes Akliouche'un golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarının hemen başında, 48. dakikada Folarin Balogun farkı ikiye çıkardı.
Strasbourg, 73. dakikada Dilane Bakwa'nın golüyle farkı bire indirdi.
Yalnızca üç dakika sonra, 76. dakikada Joaquin Panichelli penaltıdan skora dengeyi getirdi.
Ancak 90+6. dakikada Takumi Minamino sahneye çıktı ve Monaco'ya galibiyeti getiren golü attı.
Karşılaşmanın 90+9. dakikasında Strasbourg'da Rabby Nzingoula kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
İKİ TAKIMIN PUANI DA 6
Bu sonucun ardından Monaco, puanını 6'ya yükseltti. Strasbourg'da 6 puanda kaldı.
Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Monaco, AJ Auxerre deplasmanına gidecek. Strasbourg, Le Havre'yi konuk edecek.