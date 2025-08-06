Moritanyalı futbolcu Camara Abdellahi'nin yaşı gündem oldu

Futbol dünyasında özellikle Afrika kökenli oyuncuların yaşları çok tartışılan bir konu.

Gerek fiziki yapısı gerekse yüz hatlarıyla olduğu yaştan daha yaşlı görünen futbolculara son örnek ise Camara Abdellahi...

Moritanya Ligi ekiplerinden Nouakchott'la sözleşme imzalayan Abdellahi'nin 23 yaşında olduğu açıklandı.

Abdellahi'nin transfer duyurusunun sosyal medyaya yansıması ise epey ses getirdi.

YAŞINI GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Çok sayıda sosyal medya kullancısı Abdellahi'nin 23 yaşında olmadığını öne süren paylaşımlar yaptı.

Esprilere konu olan Abdellahi'nin yaşı Afrika kökenli futbolcularla ilgili yeni bir tartışmanın fitilini de ateşlemiş oldu.

İşte 23 yaşındaki Camara Abdellahi...