Napoli, Serie A'nın ilk haftasında deplasmanda Sassuolo'yu 2-0'lık skorla mağlup etti. Kevin De Bruyne, 57. dakikada serbest vuruştan kaydettiği golle Napoli'deki ilk golünü attı.

Yayınlama Tarihi: 23.08.2025 21:31
Kevin De Bruyne siftah yaptı! Napoli, Sassuolo deplasmanında kazandı

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Napoli, deplasmanda Sassuolo'ya konuk oldu.

Son şampiyon Napoli, mücadeleyi 2-0 kazandı.

Napoli'nin gollerini 17. dakikada Scott McTominay ve 57. dakikada Kevin De Bruyne kaydetti.

Sassuolo'da 79. dakikada Ismael Kone ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

DE BRUYNE, SİFTAH YAPTI

Sezon başında Manchester City'den Napoli'ye transfer olan Kevin De Bruyne, 57. dakikada serbest vuruştan kaydettiği golle İtalyan ekibindeki ilk golünü attı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Bu sonuçla birlikte Napoli, sezona galibiyetle başladı. Serie A'ya geri dönen Sassuolo ise lige mağlubiyetle merhaba dedi.

Ligde gelecek hafta Napoli, Cagliari'yi konuk edecek. Sassuolo ise Cremonese deplasmanında olacak.

Eshspor Haberleri