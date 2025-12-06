Galatasaray, kalesini gole kapatamıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 15’inci Galatasaray sahasında Samsunspor’u 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 36’ya yükseltirken, Samsunspor 25 puanda kaldı.

SON 8 MAÇIN 7'SİNDE GOL YEDİLER

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 8 maçın 7'sinde kalesinde gol gördü.

Ligde sezonun ilk 7 maçında sadece 2 gol yiyen Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.

KÖTÜ SERİ BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE BAŞLADI

Galatasaray, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 8 lig müsabakasının 7'sinde en az 1 kez gol yedi.

Galatasaray, bir mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Söz konusu karşılaşmalarda 9 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, buna rağmen hala rakiplerine en az gol şansı veren 2. takımı konumunda bulunuyor.