Galatasaray, kalesini gole kapatamıyor

- Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 yenerek puanını 36'ya yükseltti.
- Ancak, son 8 maçın 7'sinde kalesinde gol gördüler.
- Galatasaray, ligin en az gol yiyen ikinci takımı olmasına rağmen savunmada zorlanıyor.
Süper Lig’in 15’inci Galatasaray sahasında Samsunspor’u 3-2 mağlup etti.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 36’ya yükseltirken, Samsunspor 25 puanda kaldı.
SON 8 MAÇIN 7'SİNDE GOL YEDİLER
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 8 maçın 7'sinde kalesinde gol gördü.
Ligde sezonun ilk 7 maçında sadece 2 gol yiyen Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.
KÖTÜ SERİ BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE BAŞLADI
Galatasaray, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 8 lig müsabakasının 7'sinde en az 1 kez gol yedi.
Galatasaray, bir mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başardı.
Söz konusu karşılaşmalarda 9 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, buna rağmen hala rakiplerine en az gol şansı veren 2. takımı konumunda bulunuyor.