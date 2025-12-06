Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Mert Hakan Yandaş'tan ilk açıklama geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Futbolda bahis soruşturması derinleşiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemler hakkında bahis oynadıklarının tespit edildiğinin açıklanması üzere başlayan futbolda bahis soruşturmasında, operasyonlar genişledi.

Çok sayıda yönetici ve futbolcular hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde operasyon yapıldı ve futbolcu ile kulüp yöneticileri gözaltına alındı.

BAHİS SKANDALINDA YENİ GÖZALTILAR: KİMLER VAR?

İstanbul merkezli 16 farklı ilde toplam 46 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma kararı bulunan şüphelilerden 35'i yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan tespitlerde 5 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdüğü bildirildi.

YANDAŞ, BALTACI, ÇAKAR VE SANCAK...

Gözaltına alınan 35 isim arasında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Metehan Baltacı, Adanademirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ve hakem Zorbay Küçük de var.

MERT HAKAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Spor yazarı İbrahim Seten operasyon sonrası edindiği bilgileri paylaştı.

Seten, gözaltına alınan Mert Hakan Yandaş'ın kulüp avukatları ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

"BENİM BU İŞLE ALAKAM YOK"

Seten, "Mert Hakan Yandaş, kulüp avukatlarına "Benim bu işle alakam yok, oynamadım.

Ersen Dikmen'e borç verdim ve bana geri ödedi. Birtakım para alışverişlerimiz oldu, tüm olay bundan kaynaklıdır" dediğini aktardı.

LİSTENİN TAMAMI ORTAYA ÇIKTI

Ve soruşturmada gözaltına alınan diğer isimler ortaya çıktı.

Bahis soruşturmasında gözaltı kararı verilen 46 isim şöyle:

1. Abdulsamet Burak – Futbolcu (Kayserispor)

2. Abdurrahman Bayram – Futbolcu (Sakaryaspor)

3. Ahmet Abdullah Çakmak – Futbolcu (Sivas Spor)

4. Alassane Ndao – Futbolcu (Konyaspor)

5. Arda Türken – Futbolcu (Sakaryaspor)

6. Bartu Kaya – Futbolcu (Amedspor)

7. Cengiz Demir – Futbolcu (Hatayspor)

8. Emircan Çiçek – Futbolcu (Pendikspor)

9. Ensar Bilir – Futbolcu (Boluspor)

10. Eren Karadağ – Futbolcu (Çorumspor)

11. Erhan Çelenk – Futbolcu (Serikspor)

12. İsmail Kalburcu – Futbolcu (Boluspor)

13. İzzet Furkan Malak – Futbolcu (Göztepespor)

14. Kadir Kaan Yurdakul – Futbolcu (Manisaspor)

15. Kerem Yusuf Sirkeci – Futbolcu (Fatih Karagümrükspor)

16. Metehan Baltacı – Futbolcu (Galatasaray)

17. Muhammed Furkan Özhan – Futbolcu (Erzurumspor)

18. Oktay Aydın – Futbolcu (Amedspor)

19. Orkun Özdemir – Futbolcu (Boluspor)

20. Salih Malkoçoğlu – Futbolcu (Trabzonspor)

21. Samet Karabatak – Futbolcu (Manisaspor)

22. Tolga Kalender – Futbolcu (Bandırmaspor)

23. Uğur Adem Gezer – Futbolcu (Amedspor)

24. Uğur Kaan Yıldız – Futbolcu (Göztepe Spor)

25. Yunus Emre Tekoğul – Futbolcu (Sakaryaspor)

26. Yusuf Özdemir – Futbolcu (Alanyaspor)

27. Yücel Gürol – Futbolcu (Adanademirspor)

28. Cüneyt Semirli – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

29. Ümit Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

30. Koray Şanlı – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

31.Faruk Can Genç – Ümraniyespor – Giresunspor konusu (Vanspor)

32. Cenk Sarıtaş – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

33. Gamze Neli Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

34. Ahmet Okatan – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

35. Gürhan Sönmez – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

36. Mehmet Emin Katipoğlu – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

37. Volkan Erten – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

38. Şahin Kaya – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

39. Zorbay Küçük – Hakem (MHK Raporu)

40. Murat Sancak – Eski Adanademirspor Başkanı

41. Metin Korkmaz – Adanademirspor Başkanvekili

42. Emrah Çelik – Antalyaspor Kulübü Yöneticisi

43. Mert Hakan Yandaş – Futbolcu (Fenerbahçe)

44. Ersen Dikmen – Mert Hakan Yandaş için bahis oynayan kişi

45. Ahmet Çakar – Spor yorumcusu – Eski hakem

46. Hayriye Arzu Çakar – Ahmet Çakar'ın eşi (Eski doktor)