İbrahim Hacıosmanoğlu: Dünya Kupası'nda çekilebilecek en iyi kurayı çektik

ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen kura çekiminde gruplar belirlendi.

Çekilen kura sonucunda Avrupa elemeleri play-off etabında mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması halinde rakipleri de belli oldu.

Ay-yıldızlı ekip, play-off turunu geçerek kupaya katılması durumunda ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alacak.

PLAY-OFF TURUNDA RAKİP ROMANYA

Play-off'ta mücadele edecek A Milli Takım, yarı finalde Romanya ile kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milli takım, konuk edeceği Romanya'yı geçmesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova mücadelesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar, tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nda yer alabilmek için play-off etabında başarılı olmaya çalışacak.

Kura çekiminin sona ermesiyle birlikte TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vicenzo Montella muhtemel rakiplerimizi CNN Türk'e değerlendirdi.

"ÇEKİLEBİLECEK EN GÜZEL KURALARDAN BİR TANESİ"

Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Hayırlı olsun. Çekebilecek en güzel kuralardan bir tanesi. Avustralya, Paraguay, Amerika. Amerika'da Amerika ile başlamak güzel olacak tabi. Bizim çocuklar inşallah gruptan lider olarak çıkarız diye düşünüyorum. Onları Cenabıallah'ın iznini aşıp buraya geliriz.



Gruba baktığınız zaman da elbette ki Cenabıallah buraya gelmeyi nasip etsin. Biz hep onu söylüyoruz. Buraya geldikten sonra da bu gruptan lider olarak çıkmak gerekli Türkiye'ye. Onu da bizim aslan gibi çocuklarımız başarır diye inanıyorum. Bütün Türk milletine, Türk halkına hayırlı uğurlu olsun.

"EN ÖNEMLİ ADIMI MART AYINDA ATACAĞIZ"

Teknik direktör, Vicenzo Montella ise şu ifadelere yer verdi: