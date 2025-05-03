Napoli'ye Lecce karşısında tek gol yetti
Haber Merkezi

İtalya Serie A'nın 35. hafta mücadelesinde Lecce ile lider Napoli karşı karşıya geldi.

Ettore Giardiniero Stadyumu'ndaki müsabakayı deplasman ekibi Napoli 1-0'lık skorla kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren tek golü 24. dakikada Raspadori kaydetti.

NAPOLİ, SERİYİ 9 MAÇA ÇIKARDI

Bu sonucun ardından Napoli, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. (3B, 6G)

Lecce, ise ligde oynadığı son 12 maçta galibiyet alamadı. (4B, 8M)

SIRADAKİ MAÇLAR

Antonio Conte'nin ekibi Napoli, bu galibiyetin ardından puanını 77 yaparak 1 maç fazlasıyla en yakın rakibi Inter'e 6 puan fark atarak şampiyonluk yarışında avantaj sağladı. Lecce ise 27 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Napoli, Genoa'yı konuk edecek. Lecce, Hellas Verona deplasmanına gidecek.

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Emre Çalışkan
Editor