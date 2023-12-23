Nicolo Zaniolo golünü attı: Aston Villa puanı kurtardı

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İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Aston Villa, Sheffield United'ı ağırladı.
Mücadele 1-1'lik eşitlik ile tamamlandı.
Sheffield United, 87'de Cameron Archer ile öne geçerken Aston Villa'ya beraberliği getiren golü 90+8'de Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo attı.
İtalyan yıldız maçın 81. dakikasında Leon Bailey'in yerine oyuna dahil oldu.
Sıradaki rakip ManU
Bu sonuçla birlikte puanını 39 yapan Aston Villa ligdeki bir sonraki maçında Manchester United deplasmanına çıkacak.
9 puana yükselen Sheffield United ise Luton Town'ı konuk edecek.
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