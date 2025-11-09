Nijerya liginde korkunç olay: Futbolcunun boğazını kestiler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Nijerya'da yaşanan bir olay dünya futbol kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü.

Nijerya Premier Futbol Ligi'nde (NPFL) oynanan Katsina United-Barau FC maçında skandal bir olay yaşandı.

Barau'lu Orji Kalu'nun 69. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirmesinin ardından çıkan şiddet olayları, stadyumdaki bazı Katsina United taraftarlarını çileden çıkardı.

TARAFTARLAR OYUNCUNUN BOĞAZINI KESTİ

Ev sahibi takımın öfkeli taraftarları Barau'lu oyuncu Nana Abraham'a saldırarak boğazını kesti.

SaharaReporters'a göre, Nana Abraham acı içinde yerde yatarken yetkililerin ve takım arkadaşlarının sahadaki kaosu kontrol altına almaya çalıştığı görüldü.

Boğazı kesilen Abraham'ın hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

"BOYNUNDA CİDDİ BİR YARA OLUŞTU ANCAK ÖLMEDİ"

Katsina'da oynanan karşılaşma olaylar nedeniyle kısa bir süre durduruldu. Ardından mücadele devam etti.

Nijeryalı gazeteci Israel Usulor, Nana Abraham'ın sağlık durumu hakkında, "Boynunda ciddi bir yara oluştu. Saldırıya uğrayan oyuncu Nana Abraham ölmedi, ancak durumu henüz tam olarak netlik kazanmadı" ifadelerini kullandı.