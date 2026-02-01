Noa Lang, ilk maçına 11'de başladı

- Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang, Kayserispor maçında ilk 11'de sahaya çıktı.
- Hollandalı oyuncu, sarı-kırmızılı formayla ilk kez mücadele etti.
- Lang, Napoli'den kiralanarak Galatasaray kadrosuna katıldı.
Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Hollandalı hücum oyuncusu Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.
İLK MAÇINA ÇIKTI
İtalya temsilcisi Napoli'den kiralanan hücum oyuncusu, Kayserispor müsabakasına ilk 11'de başladı.
26 yaşındaki futbolcu, ilk kez bir müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletmiş oldu.