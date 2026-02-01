Galatasaray'da Mario Lemina, cezalı duruma düştü! Galatasaray Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, Kayserispor ile oynanan lig maçında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Lemina, gelecek hafta Rizespor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Gabonlu futbolcu, Rizespor'a karşı oynanacak Süper Lig 21. hafta maçında forma giyemeyecek.

Lemina ayrıca, Juventus'la oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçında da oynayamayacak. Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada ev sahibi takım sarı-kırmızılılara kötü bir haber geldi. CEZALI DURUMA DÜŞTÜ Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina, ilk yarıda sarı kart gördü. Dakikalar 34'ü gösterdiğinde sarı kart gören Gabonlu futbolcu, cezalı duruma düştü. RİZESPOR MAÇINDA YOK Yıldız isim, Galatasaray'ın 8 Şubat Pazar günü Rizespor ile deplasmanda oynayacağı Süper Lig'in 21. hafta maçında forma giyemeyecek. DEVLER LİGİ'NDE DE CEZALI Lemina, Manchester City ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında 19. dakikada sarı kart görmüş ve cezalı duruma düşmüştü. Lemina, Juventus ile oynanacak son 16 play-off turu ilk maçında formasından uzak kalacak.

