Nottingham Forest'ta Santo dönemi sona erdi! Jose Mourinho adaylar arasında

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun görevine son verildi.

Kulübün açıklamasında, 51 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Santo ile yolların ayrıldığı belirtildi.

2023'TE GÖREVE GELDİ

Daha önce Rio Ave, Valencia, Porto, Wolverhampton, Tottenham ve Al-Ittihad'da görev yapan tecrübeli teknik direktör, Aralık 2023'te Nottingham Forest'ın başına geçti.

UEFA AVRUPA LİGİ'NE KATILDILAR

Nuno Espirito Santo yönetiminde geçen sezon Premier Lig'i 7. bitiren Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

3 HAFTADA 4 PUAN TOPLADI

Nottingham Forest, bu sezon ise 3 haftası geride kalan ligde 4 puan topladı ve 10. basamakta yer aldı.

POSTECOGLOU FAVORİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Nottingham Forest, yeni teknik direktör için 2 aday belirledi.

Söz konusu iki adaydan birinin Tottenham ile yollarını ayıran Ange Postecoglou olduğu kaydedildi. Postecoglou'nun görev için favori olduğu aktarıldı.

MOURINHO DA ADAY

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho'nun da Nottingham Forest'ın 2 adayından biri olduğu kaydedildi.

Alman basınına göre ise Fenerbahçe ile adı anılan Domenico Todesco'nun da adaylardan biri olduğu kaydedildi.