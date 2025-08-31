Old Firm derbisinde kazanan yok

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nin 4. haftası dev bir maça sahne oldu.

Dünya futbolunun önemli derbilerinden biri olarak kabul edilen Old Firm'de, Rangers sahasında Celtic'i ağırladı.

2017'DEN SONRA İLK

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'larında elenen iki takımın mücadelesinde 90 dakika boyunca golsüz eşitlik bozulmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

2017'den bu yana ilk kez bir Old Firm derbisinde gol sesi çıkmadı.

LİGDEKİ DURUMLARI

Rangers bu sezon oynadığı 4 maçtan da beraberlikle ayrılırken, ligde kalesinde henüz gol görmeyen Celtic ise 10 puan ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.