Oussama Tannane'den efsane frikik golü

- Oussama Tannane, Al Ahli Doha karşısında 45 metreden attığı inanılmaz frikik golüyle dikkat çekti.
- Katar Yıldızlar Ligi'nde Umm Salal, Al Ahli Doha'yı 3-0 mağlup etti ve Tannane'nin golü sosyal medyada gündem oldu.
- Tannane daha önce Fas'ın Arap Kupası zaferinde de benzer bir gol atmıştı.
Katar Yıldızlar Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde Younes Ali'nin çalıştırdığı Al Ahli Doha ile Patrice Carteron yönetimindeki Umm Salal karşı karşı karşıya geldi.
Al Thumama Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Umm Salal oldu.
Umm Salal'a galibiyeti getiren golleri; 58'de Oussama Tannane, 64'te Cristo Gonzalez ve 73'te Antonio Mance kaydetti.
HARİKA FRİKİK GOLÜ ATTI
58. dakikada Tannane'nin attığı harika frikik golü ise sosyal medyada gündem oldu.
Bir dönem Göztepe formasını da giyen Faslı isim, muazzam bir vuruşla ağları sarstı.
Frikikte topun başına geçen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu 45 metreden harika bir gole imza attı.
ORTA SAHANIN GERİSİNDEN ATMIŞTI
Fas'ın Ürdün'ü uzatmalarda 3-2 yenerek Arap Kupası'nı kazandığı maçta Faslı Oussama Tannane'nin attığı inanılmaz gol gündem olmuştu.
18 Aralık'ta oynanan finalde başarılı isim, orta sahanın gerisinde ağları bulmuştu.