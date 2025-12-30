Abone ol: Google News

Okan Buruk, Metehan Baltacı'yı ziyaret etti

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı'yı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ziyaret etti.

Yayınlama Tarihi: 30.12.2025 16:34
  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bahis soruşturması nedeniyle tutuklanan Metehan Baltacı'yı cezaevinde ziyaret etti.
  • Baltacı, tutukluluğu sırasında sigara içilmeyen bir koğuşa alınmayı ve maçları izleyebilmek için yayıncı kuruluş bağlatılmasını talep etti.
  • Bu süreçte profesyonel beslenme düzeninden uzak kalan genç futbolcu, yaklaşık 5 kilogram kilo kaybı yaşadı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bahis soruşturması kapsamında 10 Kasım'da hakkında 9 ay hak mahrumiyeti cezası kararı çıkan Metehan Baltacı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ise 8 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3 haftadır tutuklu olan genç futbolcusuna ziyarette bulundu.

MAÇLARI İZLEMEYİ TALEP ETTİ

HT Spor'un haberine göre; Metehan sigara içilmeyen bir koğuşa alındı, maçları takip edebilmek adına yayıncı kuruluş bağlatılmasını talep etti.

KİLO KAYBETTİ

Diğer yandan profesyonel sporcu beslenme düzeninden uzak kalan Metehan, bu süreçte 5 kilograma yakın kilo kaybı yaşadı.

