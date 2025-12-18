Oussama Tannane'den Arap Kupası finalinde inanılmaz gol

- Fas, FIFA 2025 Arap Kupası finalinde Ürdün'ü 3-2 yenerek şampiyon oldu.
- Oussama Tannane, orta sahanın gerisinden attığı muazzam golle dikkat çekti.
- Fas, 2012'den sonra ikinci kez kupayı kazandı.
Katar'da düzenlenen FIFA 2025 Arap Kupası'nın finalinde Jamal Sellami'nin çalıştırdığı Ürdün ile Tarik Sektioui yönetimindeki Fas karşı karşıya geldi.
Lusail Stadı'nda oynanan ve İsveçli hakem Glenn Nyberg'in düdük çaldığı kritik müsabakada kazanan Fas oldu.
Normal süresi 2-2'lik eşitlikle biten final maçında Fas uzatmalarda bulduğu golle rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.
Bu sonuçla Fas, 2012'den sonra kupa tarihindeki ikinci şampiyonluğunu elde etti.
ŞAMPİYON FAS OLDU
Fas'a Arap Kupası'nda şampiyonluğu getiren golleri 4'te Oussama Tannane 87 ve 100. dakikalarda Abderrazak Hamdallah kaydetti.
Ürdün'ün gollerini ise 48 ve 68'de (P) Ali Iyad Olwan attı.
TANNANE'NİN İNANILMAZ GOLÜ
Öte yandan bu dev finalde uzun süre unutulmayacak bir gol atıldı.
4. dakikada El Amine Zouhzouh'un pasında topla buluşan Tannane muazzam bir gole imza attı.
Ürdün kalecisi Yazeed Abulaila'yı önde gören eski Göztepeli Tannane, orta sahanın gerisinde müthiş bir gol kaydetti.
31 yaşındaki Faslı oyuncunun attığı bu inanılmaz gol kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)