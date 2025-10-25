Panathinaikos'ta Rafael Benitez dönemi başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yunanistan 1. Lig ekiplerinden Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Rafael Benitez oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 65 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı için "Dünya futbolunun en başarılı teknik direktörlerinden biri ve Yunan takımına gelmiş en iyi teknik direktör olan Rafa Benitez ile iş birliği başladı." ifadeleri kullanıldı.

Yunan ekibi, Benitez'in sözleşme süresi ve alacağı ücretle ilgili bilgi vermedi.

KAZANDIĞI ÖNEMLİ BAŞARILAR

Benitez, 2005'te İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un başında şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Rafa Benitez, Valencia'ya 2 LaLiga ve 1 UEFA Kupası (Avrupa Ligi) şampiyonluğu, Chelsea'ye de 1 Avrupa Ligi kupası kazandırdı.