Porto, AVS'ye şans tanımadı

- Porto, Portekiz Süper Ligi 16. haftasında AVS'yi 2-0 yendi.
- Maçta Porto’nun gollerini Samu Aghehowa 48 ve 65. dakikalarda attı.
- Bu galibiyetle Porto 46 puana yükseldi, AVS ise 4 puanla son sırada kaldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Portekiz Süper Ligi 16. hafta maçında Porto, sahasında AVS'yi konuk etti.
Dragao Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Porto'ya galibiyeti getiren golleri 48 ve 65'te (P) Samu Aghehowa kaydetti.
DENİZ OYNAMADI
Porto'da milli futbolcu Deniz Gül maçı yedek kulübesinde tamamladı.
LİGDEKİ DURUM
Bu sonuçla Porto 46 puana yükseldi. AVS ise 4 puanla son sırada yer aldı.
Ligin sonraki maçında Porto, Santa Clara'ya konuk olacak. AVS ise Moreirense ile oynayacak.