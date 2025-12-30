Ferhat Akbaş'tan Türk voleyboluna başarı dileği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Japonya Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ferhat Akbaş, yeni yılda, Türk voleybolunun hem kulüpler hem de milli takım bazında başarılı olması temennisinde bulundu.

Ekibiyle birlikte milli takım sezonu hazırlıkları doğrultusunda üç hafta boyunca Japonya'da kapsamlı bir çalışma gerçekleştiren Ferhat Akbaş, AA muhabirine, yeni yıl hedefleri, takımının son durumu ve Türkiye'ye dair açıklamalarda bulundu.

DÖRDÜNCÜ BİTİRMİŞTİ

Geçen sezon Japonya'nın başında ilk sezonunu geçiren 39 yaşındaki çalıştırıcı, 2025 FIVB Milletler Ligi ve 2025 Dünya Şampiyonası'nı dördüncü olarak tamamladı.

Asya ekibi, 2010 yılından sonra Dünya Şampiyonası'ndaki en iyi derecesini Akbaş yönetiminde elde etti.

"ÖNEMLİ YETENEKLERİ İLK KEZ İZLEME FIRSATI BULDUM"

Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı tarihinin ilk yabancı başantrenörü olan Ferhat Akbaş, çalışma kapsamında Japonya Voleybol Federasyonu'yla 2026 yazının yol haritasını belirledi.

Akbaş, Japonya Ligi ile İmparatorluk Kupası maçlarının yanı sıra üniversite ve lise turnuvalarını da takip ederek genç yetenekleri izleme şansı buldu.

Akbaş, Japonya ziyaretinin son derece verimli geçtiğini vurgulayarak, "Bu süreçte tüm kulüplerin antrenmanlarını ve İmparatorluk Kupası maçlarını yerinde takip etme fırsatı elde ettim. Ayrıca hem üniversite hem de lise turnuvalarındaki önemli yetenekleri ilk kez izleme fırsatı yakaladım. Milli Takım'da yer alan oyuncularımla da birebir görüşmeler gerçekleştirdim." ifadelerini kullandı.

"SON DERECE KRİTİK OLACAK"

Ferhat Akbaş, Japonya Voleybol Federasyonu ile 2026 yazının planını şekillendirdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

Gelecek yıl için milli takım adına oluşturacağımız geniş oyuncu listemizin de ön çalışmasını yaptık. Önümüzdeki sezon olimpiyat bileti açısından son derece kritik olacak. Biz de Japonya Milli Takımı olarak bu hedef doğrultusunda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

"TÜM VOLEYBOL AİLESİNİN YENİ YILINI KUTLUYORUM"

Yeni yıl dileklerini de paylaşan deneyimli başantrenör, "Tüm voleybol ailesinin yeni yılını kutluyorum. Voleybolda bir kez daha başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum. Kulüp ve milli takım düzeyinde, başta Türkiye olmak üzere tüm paydaşların yeni yılda önemli başarılara imza atmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.