PSG, Kulüpler Dünya Kupası'nda Atletico Madrid'i 4 golle geçti
AA

ABD'nin Pasadena şehrindeki Rose Bowl Stadı'nda oynanan B Grubu ilk maçında PSG ile Atletico Madrid karşılaştı.

PSG GÜÇ GÖSTERİSİYLE TURNUVAYA 3 PUANLA BAŞLADI

PSG, 19. dakikada Fabian Ruiz, 45+1. dakikada Vitinha, 87. dakikada Senny Mayulu ve 90+7. dakikada Lee Kang-in'in penaltıdan kaydettiği gollerle 4-0 kazanarak turnuvaya 3 puanla başladı.

Atletico Madrid'de Clement Lenglet, 78. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Grubun diğer maçı, bugün TSİ 05.00'te Brezilya'nın Botafogo takımı ile ABD ekibi Seattle Sounders arasında oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Fatih Yıldırım
Yazar