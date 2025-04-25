Real Betis 5 attı, Real Valladolid küme düştü

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İspanya LaLiga'nın 33. hafta mücadelesinde Real Betis ile Real Valladolid karşı karşıya geldi.

Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan, 5-1'lik skorla ev sahibi Real Betis oldu.

BETIS 5 GOLLE KAZANDI

Real Betis'in golleri 17. dakikada Jesus Rodriguez, 64. dakikada Juan Hernandez, 66. dakikada Isco, 84. dakikada Romain Perraud ve 90. dakikada Ez Abde'den geldi.

Real Valladolid'in tek golünü ise 41. dakikada Chuki kaydetti.

VALLADOLID KÜME DÜŞTÜ

Bu sonuçla birlikte Real Betis puanını 54'e yükselterek LaLiga'daki üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Real Valladolid ise 16 puanda kaldı ve bu mağlubiyetle birlikte LaLiga'da küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.