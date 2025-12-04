Real Madrid, Athletic Bilbao'yu 3 golle yıktı

- Real Madrid, LaLiga'da Athletic Bilbao'yu deplasmanda 3-0 mağlup etti.
- Maçta golleri Kylian Mbappe (2) ve Eduardo Camavinga kaydetti.
- Real Madrid bu galibiyetle lider Barcelona ile farkı bire indirdi.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 15. haftasında Athletic Bilbao, San Mames Stadı'nda Real Madrid'i ağırladı.
Madrid ekibi, Kylian Mbappe'nin 7 ve 59, Eduardo Camavinga'nın 42. dakikada attığı gollerle 3-0 galip geldi.
Konuk takımda milli futbolcu Arda Güler, 69. dakikada oyuna girdi.
FARK BİRE İNDİ
Üç maç sonra kazanarak 36 puana ulaşan Real Madrid, lider Barcelona ile arasındaki farkı bire indirdi.
Athletic Bilbao ise 20 puanla 8. sırada kaldı.