Real Madrid, Rayo Vallecano engelini aşamadı

- Real Madrid, LaLiga'nın 12. haftasında Rayo Vallecano ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.
- Arda Güler, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
- Real Madrid, milli aradan sonra Elche deplasmanına gidecek.
İspanya LaLiga'nın 12. hafta maçında Real Madrid, Rayo Vallecano'ya konuk oldu.
Vallecas Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
ARDA, 90 DAKİKA OYNADI
Milli yıldızımız Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
REAL, SERİSİNİ 5 MAÇA ÇIKARDI
Bu sonucun ardından ligde yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Real Madrid, 31 puana yükseldi. Rayo Vallecano ise puanını 15 yaptı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Milli aranın ardından Real Madrid, Elche deplasmanına gidecek. Rayo Vallecano, Real Oviedo'ya konuk olacak.