Abone ol: Google News

Real Madrid, Rayo Vallecano engelini aşamadı

Real Madrid, LaLiga'nın 12. haftasında deplasmanda Rayo Vallecano ile golsüz berabere kaldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 20:51
Real Madrid, Rayo Vallecano engelini aşamadı
  • Real Madrid, LaLiga'nın 12. haftasında Rayo Vallecano ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.
  • Arda Güler, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
  • Real Madrid, milli aradan sonra Elche deplasmanına gidecek.

İspanya LaLiga'nın 12. hafta maçında Real Madrid, Rayo Vallecano'ya konuk oldu.

Vallecas Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

ARDA, 90 DAKİKA OYNADI

Milli yıldızımız Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

REAL, SERİSİNİ 5 MAÇA ÇIKARDI

Bu sonucun ardından ligde yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Real Madrid, 31 puana yükseldi. Rayo Vallecano ise puanını 15 yaptı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Milli aranın ardından Real Madrid, Elche deplasmanına gidecek. Rayo Vallecano, Real Oviedo'ya konuk olacak.

Eshspor Haberleri