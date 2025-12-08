Real Madrid'de Eder Militao 4 ay yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İspanya LaLiga’nın 15. haftasında konuk ettiği Celta Vigo’ya 2-0 yenilen Real Madrid’e Eder Militao’dan kötü haber geldi.

Deneyimli stoper, yaşadığı sakatlığın ardından yerini 24. dakikada Antonio Rüdiger’e bırakmıştı.

Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ile karşılaşacak Real Madrid’de, bu maç öncesinde Eder Militao’nun son durumu belli oldu.

EN AZ 4 AY YOK

AS’ta yer alan habere göre Brezilyalı stoperin sol bacağındaki bir kasta yırtık ve tendonda hasar tespit edildi. Militao’nun, gelecek yılın nisan ayına kadar formasından uzak kalacağı belirtildi.

Xabi Alonso'nun ekibinde sakatlığı bulunan isimler arasında Dani Carvajal, Trent Alexader-Arnold, David Alaba, Dean Huijsen ve Ferland Mendy de yer alıyor.

SAKATLIKLAR NEDENİYLE ÇOK SAYIDA MAÇ KAÇIRDI

Eder Militao, bu sezon Real Madrid formasıyla 16 maçta sahaya çıkarken 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Militao'nun sakatlıkları nedeniyle kaçırdığı maç sayısı:

2023/24: 48 Maç

2024/25: 59 maç