Real Madrid'de Eder Militao 4 ay yok

- Real Madrid'in Brezilyalı stoperi Eder Militao, sakatlığı nedeniyle 4 ay sahalardan uzak kalacak.
- Militao, bu sezon Real Madrid formasıyla 16 maçta oynadı ve sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıracak.
- Militao'nun sol bacağında yırtık ve tendon hasarı tespit edildi.
İspanya LaLiga’nın 15. haftasında konuk ettiği Celta Vigo’ya 2-0 yenilen Real Madrid’e Eder Militao’dan kötü haber geldi.
Deneyimli stoper, yaşadığı sakatlığın ardından yerini 24. dakikada Antonio Rüdiger’e bırakmıştı.
Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ile karşılaşacak Real Madrid’de, bu maç öncesinde Eder Militao’nun son durumu belli oldu.
EN AZ 4 AY YOK
AS’ta yer alan habere göre Brezilyalı stoperin sol bacağındaki bir kasta yırtık ve tendonda hasar tespit edildi. Militao’nun, gelecek yılın nisan ayına kadar formasından uzak kalacağı belirtildi.
Xabi Alonso'nun ekibinde sakatlığı bulunan isimler arasında Dani Carvajal, Trent Alexader-Arnold, David Alaba, Dean Huijsen ve Ferland Mendy de yer alıyor.
SAKATLIKLAR NEDENİYLE ÇOK SAYIDA MAÇ KAÇIRDI
Eder Militao, bu sezon Real Madrid formasıyla 16 maçta sahaya çıkarken 1 gol ve 1 asist kaydetti.
Militao'nun sakatlıkları nedeniyle kaçırdığı maç sayısı:
2023/24: 48 Maç
2024/25: 59 maç