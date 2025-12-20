Abone ol: Google News

Real Sociedad'da Pellegrino Matarazzo dönemi başladı

İspanyol ekibi Real Sociedad teknik direktörlük görevine Pellegrino Matarazzo'yu getirdiğini duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 20.12.2025 23:13
İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'da teknik direktörlüğe Pellegrino Matarazzo getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 48 yaşındaki ABD'li çalıştırıcıyla 2026-27 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

ÇALIŞTIĞI TAKIMLAR

Matarazzo, daha önce Stuttgart ve Hoffenheim'de teknik direktörlük görevini üstlendi.

