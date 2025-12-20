Real Sociedad'da Pellegrino Matarazzo dönemi başladı

- Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo'yu teknik direktör olarak görevlendirdi.
- ABD'li teknik adamla 2026-27 sezon sonuna dek anlaşıldı.
- Matarazzo, daha önce Stuttgart ve Hoffenheim'ı çalıştırdı.
İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'da teknik direktörlüğe Pellegrino Matarazzo getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 48 yaşındaki ABD'li çalıştırıcıyla 2026-27 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.
ÇALIŞTIĞI TAKIMLAR
Matarazzo, daha önce Stuttgart ve Hoffenheim'de teknik direktörlük görevini üstlendi.