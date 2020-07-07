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    Rennes, Martin Terrier'i kadrosuna kattı

    Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Olympique Lyon'da forma giyen Martin Terrier ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı.
    • AA
    • 07.07.2020 - 15:16
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    Rennes, Martin Terrier'i kadrosuna kattı #1

    Kulüplerden yapılan açıklamaya göre,  Rennes, 23 yaşındaki Martin Terrier'in bonservisi için Olympique Lyon'a 12 milyon euro ödeyecek.

    Sözleşmedeki bazı özel maddelerin gerçekleşmesi halinde Olympique Lyon, 3 milyon euro daha kazanacak ve oyuncunun başka bir takıma muhtemel transferinden yüzde 15 bonservis bedeli alacak.

    Sağlık kontrolünden geçirilen Fransız kanat oyuncusu, Rennes ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

    77 MAÇTA, 17 GOL

    Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Martin Terrier, Olympique Lyon formasıyla 77 karşılaşmada 17 kez ağları havalandırdı.

    Rennes, Martin Terrier'i kadrosuna kattı #2

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