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Rennes, Martin Terrier'i kadrosuna kattı
Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Olympique Lyon'da forma giyen Martin Terrier ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı.
- AA
- 07.07.2020 - 15:16
Kulüplerden yapılan açıklamaya göre, Rennes, 23 yaşındaki Martin Terrier'in bonservisi için Olympique Lyon'a 12 milyon euro ödeyecek.
Sözleşmedeki bazı özel maddelerin gerçekleşmesi halinde Olympique Lyon, 3 milyon euro daha kazanacak ve oyuncunun başka bir takıma muhtemel transferinden yüzde 15 bonservis bedeli alacak.
Sağlık kontrolünden geçirilen Fransız kanat oyuncusu, Rennes ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı.
77 MAÇTA, 17 GOL
Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Martin Terrier, Olympique Lyon formasıyla 77 karşılaşmada 17 kez ağları havalandırdı.