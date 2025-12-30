Roma, Genoa'yı üç golle geçti

- Roma, Serie A'nın 17. haftasında Genoa'yı 3-1 mağlup etti.
İtalya Serie A 17. hafta maçında Roma sahasında Genoa'yı konuk etti.
Stadio Olimpico'da oynanan maçı, ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri Matias Soule, Manu Kone ve Evan Ferguson kaydetti. Genoa'nın tek golü Jeff Ekhator'da geldi.
Milli futbolcu Zeki Çelik, Roma adına 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Roma 33 puana ulaşırken, Genoa ise 14 puanda kaldı.
SERIE A'DA ZİRVE KARIŞTI
(36) Inter - 16 maç
(35) Milan - 16 maç
(34) Napoli - 16 maç
(33) Roma - 17 maç
(32) Juventus - 17 maç