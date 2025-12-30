Tayfur Bingöl: Rafa Silva'nın neden mutsuz olduğunu biliyorum

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk yarısını 8. sırada tamamlayan Kocaelispor'un başarılı ismi Tayfur Bingöl, önemli açıklamalarda bulundu.

Kocaelispor forması giyen eski Beşiktaşlı Tayfur, siyah-beyazlı takımda yaşanan Rafa Silva krizi üzerine görüşlerini paylaştı.

"NEDEN MUTSUZ OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Ertem Şener'in Youtube kanalına konuk olan Bingöl, "Mesela Rafa Silva problemi var şu anda. Ben neden mutsuz olduğunu biliyorum. Benim görüşüm, Rafa çok iyi bir arkadaşım, beni çok seviyor, benim için, 'Çok özel bir oyuncu.' demişti çünkü 37. saniyede geçen sene gol atmıştım. Bu sene yine gol attım Kocaelispor'la. Soyunma odasına girdim. Abraham'a, 'Tayfur yine gol attı.' dedi. Rafa Silva çok özel bir oyuncu, Quaresma'dan sonra Beşiktaş'a gelen en iyi oyuncu. Benim görüşüm, kaptanlık ve 10 numara verilmediği için diyorum." dedi.

"ÖZEL BİR OYUNCU"

32 yaşındaki futbolcu, "Zaten özel bir oyuncu, onu hissettirmesi gerekiyordu Beşiktaş'ın." ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ BİR İNSAN"

Tayfur Bingöl, "Bunlar verilse her şey düzelir miydi?" sorusuna ise, "Kesinlikle düzelirdi. Rafa Silva'nın en büyük özelliği kaptanlık rolü olması saha içerisinde, 10 numaranın verilmesi. Verilmediği için morali bozuldu. Benim görüşüm bu. Çok iyi bir insan." şeklinde cevap verdi.

"ÇOK SEVİYOR BEŞİKTAŞ'I"

Tayfur Bingöl, Rafa Silva için "Aynı yerde yemek yiyoruz, aynı yerde maça çıkıyoruz çok seviyor Beşiktaş'ı. Her şeyi yapmak istiyor ama o dediğim olaydan büyük ihtimal bütün enerjisi düştü." dedi.

"GALATASARAY ŞAMPİYON OLUR"

Ertem Şener'in "Kim şampiyon olur?" sorusuna tecrübeli futbolcu, "Galatasaray. Çok başarılılar 3 senedir. Alışkanlık ve doğru hareket ediyorlar. Her şeyde doğru gidiyor Galatasaray." cevabını verdi.