Göztepe, Guilherme Luiz ile anlaşma sağladı Göztepe, Brezilyalı oyuncu Guilherme Luiz’in transferi konusunda Brezilya ekibi Ceara Sporting ile anlaşmaya vardı. Oyuncunun kısa bir süre içerisinde İzmir’e gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Göztepe, Brezilyalı Guilherme Luiz'in transferi için Ceara Sporting ile anlaştı.

Genç oyuncunun kısa süre içinde İzmir’e gelip sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi.

Göztepe, devre arasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız verdi. İzmir temsilcisi, ilk hamlesini İsviçreli ofansif orta saha oyuncusu Alexis Antunes'i kadrosuna katarak yaptı. Takviyelere devam eden sarı-kırmızılı ekip, uzun süredir aradığı forveti ise Brezilya'da buldu. LUIZ TRANSFERİNDE MUTLU SON Göztepe, Brezilya Serie A takımlarından Ceara Sporting'de forma giyen 2005 doğumlu genç golcü Guilherme Luiz'in transferinde mutlu sona ulaştı. Tarafların her konuda anlaşma sağladığı belirtilirken, Guilherme Luiz'in kısa süre içinde İzmir'e gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. BONSERVİSİ 1.5 MİLYON EURO Sarı-kırmızılıların bu transferde Brezilya ekibine 1.5 milyon euroluk bonservis ödeyeceği öğrenildi. 2025 yılında Ceara U20'den A takıma yükselen Guilherme Luiz, Brezilya Serie A'da 7 müsabakada görev aldı.

