Romulo gol attı! Leizpig, Heidenheim'i yendi

Bundesliga'nın 2.haftasında Leipzig, evinde Heidenheim'ı ağırladı.
Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi Leipzig 2-0 kazandı.
Leipzig'e galibiyeti getiren goller, 48. dakikada Christoph Baumgartner ve 78. dakikada Romulo'dan geldi.
Göztepe'den Leipzig'e 25 milyon euro bonservisle transfer olan Romulo, 90 dakika sahada kaldı.
HEIDENHEIM PUANLA TANIŞAMADI
Bu sonuçla Leipzig, 2.hafta sonunda puanını 3'e yüksetirken Heidenheim 0 puanda kaldı.
Leipzig haftaya Mainz deplasmanına gidecek, Heidenheim ise evinde Borussia Dortmund'u konuk edecek.