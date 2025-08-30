Abone ol: Google News

Romulo gol attı! Leizpig, Heidenheim'i yendi

Göztepe'den ayrılan Romulo Cardoso'nun gol attığı maçta Leipzig, sahasında Heidenheim'i 2-0 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 30.08.2025 20:07
Bundesliga'nın 2.haftasında Leipzig, evinde Heidenheim'ı ağırladı.

Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi Leipzig 2-0 kazandı.

Leipzig'e galibiyeti getiren goller, 48. dakikada Christoph Baumgartner ve 78. dakikada Romulo'dan geldi.

Göztepe'den Leipzig'e 25 milyon euro bonservisle transfer olan Romulo, 90 dakika sahada kaldı.

HEIDENHEIM PUANLA TANIŞAMADI

Bu sonuçla Leipzig, 2.hafta sonunda puanını 3'e yüksetirken Heidenheim 0 puanda kaldı.

Leipzig haftaya Mainz deplasmanına gidecek, Heidenheim ise evinde Borussia Dortmund'u konuk edecek.

