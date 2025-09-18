Rusya'da kırmızı kart görünce formayı taraftara verdi: VAR kararı sonrası güldüren anlar yaşandı... Rusya Premier Ligi'nde Akhmat Grozny ile Zenit St. Petersburg arasında oynanan maçta Grozny oyuncusu Nader Ghandri, kırmızı kart görerek sahadan çıkmak üzereyken formasını bir taraftara hediye etti. Ancak hakemin VAR incelemesi sonucu kırmızı kart iptal edilince Ghandri, formasını taraftardan geri almak zorunda kaldı.