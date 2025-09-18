Abone ol: Google News

Rusya'da kırmızı kart görünce formayı taraftara verdi: VAR kararı sonrası güldüren anlar yaşandı...

Rusya Premier Ligi'nde Akhmat Grozny ile Zenit St. Petersburg arasında oynanan maçta Grozny oyuncusu Nader Ghandri, kırmızı kart görerek sahadan çıkmak üzereyken formasını bir taraftara hediye etti. Ancak hakemin VAR incelemesi sonucu kırmızı kart iptal edilince Ghandri, formasını taraftardan geri almak zorunda kaldı.

Yayınlama Tarihi: 18.09.2025 14:41

Rusya'da oynanan Akhmat Grozny-Zenit St.Petersburg maçında yaşanan bir pozisyon, izleyenleri şaşkına çevirdi.

Akhmat Grozny forması giyen Nader Ghandri, faul yaptığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

OYUNDAN ATILDI: FORMASINI TARAFTARA VERDİ 

Oyundan atıldığı için üzgün olan futbolcu, saha kenarına geldiğinde bir hayranının isteğine yanıt verdi.

Ghandri, çıkış tüneline yönelirken formasını taraftara hediye edip sahadan çıktı.

Tecrübeli oyuncunun tünele girdiği esnada VAR incelemesi sonucu kartı iptal edildi ve Ghandri sahaya çağırıldı.

KIRMIZI İPTAL OLUNCA FORMAYI GERİ ALDI 

Ancak formasını tribüne yollayan Ghandri, taraftarı bularak formasını geri almak zorunda kaldı.

Yaşanan anlar, oyuncular ve taraftarların yüzünde tebessüm oluşturdu.

