Şampiyonlar Ligi'nde yürekleri ağza getiren müdahale: Direkt kırmızı gördü Şampiyonlar Ligi’nde Kairat Almaty ile Pafos arasında oynanan mücadelede yaşanan bir müdahale izleyenleri korkuttu. Pafos forması giyen Joao Correia tarafından maçın henüz 3. dakikasında Kairatlı oyuncunun yüzüne sert bir tekme geldi. O anlar böyle görüntülendi...

Göster Hızlı Özet Şampiyonlar Ligi'nde Kairat Almaty ve Pafos arasındaki maçta korkutucu bir an yaşandı.

Pafos oyuncusu Joao Correia, 3. dakikada Kairatlı oyuncunun yüzüne sert bir tekme attı ve kırmızı kart gördü.

Pafos maçı eksik oyuncuyla tamamladı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Şampiyonlar Ligi grup aşamasının üçüncü haftası, dün akşam saat 18.45’te başladı. Günün dikkat çeken maçı, kuşkusuz Barcelona ile Olympiakos arasındaydı. Ancak aynı anda Kazakistan’da oynanan Kairat Almaty-Pafos karşılaşması da sahada yaşanan olayla gündeme oturdu. 3. DAKİKADA 'TEKMELİ' MÜDAHALE: DİREKT ATILDI Turnuvada ilk kez boy gösteren iki ekip, eleme turu şanslarını artırmak için sahaya çıktı. Daha üçüncü dakikada ise maçın dengesi tamamen değişti. Pafos forması giyen Joao Correia, hava topu mücadelesinde takım arkadaşı Luis Mata’ya pas atmak istedi. Mata topa kafayla yükseldiği anda Kairat Almaty oyuncusunun yüzüne sert bir tekme geldi. O ANLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ Darbenin şiddetiyle saha bir anda sessizliğe büründü. Hakem, Kıbrıs temsilcisinin futbolcusuna doğrudan kırmızı kartını gösterdi. Pafos, karşılaşmanın geri kalanını eksik oynamak zorunda kaldı. Eshspor Haberleri 61 yaşındaki Sadettin Saran'dan halat şov

Şampiyonlar Ligi'nde kalecinin yaptığı asist maça damga vurdu

Yusuf Akçiçek’ten Al Hilal formasıyla ilk gol