Şampiyonluk ertelendi! Bayern Münih, Leipzig'le berabere kaldı

Almanya Bundesliga'nın 32. hafta mücadelesinde Bayern Münih ile Leipzig karşı karşıya geldi.
Leipzig Stadyumu'ndaki müsabaka 3-3'lik eşitlikle sona erdi.
LEIPZIG, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ
Leipzig, 11. dakikada Benjamin Sesko ve 39. dakikada Lukas Klostermann'ın golleriyle devreyi 2-0 önde tamamladı.
BAYERN, GERİ DÖNDÜ
Bayern Münih, ikinci yarıda geri döndü. Konuk ekip Bayern Münih, 62. dakikada Eric Dier ve 63. dakikada Michael Olise'nin golleriyle iki dakika içerisinde 2-2'lik eşitliği buldu. Bayern Münih, 83. dakikada Leroy Sane'nin golüyle 3-2 öne geçti.
SON SÖZÜ POULSEN SÖYLEDİ
Pes etmeyen Leipzig, Youssef Poulsen'in 90+5'teki golüyle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR
Bu sonucun ardından Bayern Münih 76, Leipzig 50 puana yükseldi.
Bayern Münih, gelecek hafta sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak. Leipzig, gelecek hafta Werder Bremen deplasmanına gidecek.
BAYERN, BEKLEMEYE GEÇTİ
Bayern Münih, bu sonucun ardından Bayer Leverkusen maçını beklemeye başladı.
Ligde 76 puanda bulunan Bayern Münih, 67 puanlı Bayer Leverkusen'in pazar günü Freiburg karşısında puan kaybetmesi veya gelecek hafta puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
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