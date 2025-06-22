Santi Cazorla, çocukluk kulübünü LaLiga'ya taşıdı

Levante ve Elche'nin ardından LaLiga'ya yükselecek son takımın belli olacağı play-off finalinin ikinci maçında Real Oviedo ile Mirandes karşı karşıya geldi.

Finalin ilk maçını 1-0 kazanan Mirandes ikinci karşılaşmaya skor avantajıyla başladı.

Golsüz geçilen ilk bölümün ardından Real Oviedo, Santi Cazorla'nın 39. dakikada penaltıdan kaydettiği golle öne geçti ve devre bu skorla tamamlandı.

UZATMADA KAZANAN OVIEDO

Ev sahibi ekip, Ilyas Chaira'nın 52'deki golüyle farkı ikiye çıkarırken Mirandes 74'te Sergio Postigo ile skoru 2-1 yaptı. Normal süre bu skorla tamamlandı ve uzatmaya geçildi.

Maçın uzatmalarında Real Oviedo, 103'te Francisco Portillo Soler'in golüyle farkı yeniden ikiye çıkardı.

Oviedo'da 119. dakikada David Costas kırmızı kart gördü. 120 dakika 3-1 tamamlandı ve Real Oviedo, LaLiga'ya yükselen son takım oldu.

YILLAR SONRA DÖNDÜLER

Real Oviedo 24 yıl sonra LaLiga'ya döndü.

Son olarak LaLiga'da 2000-2001 sezonunda yer alan Real Oviedo, o sezonu 18. sırada tamamlayıp küme düşmüştü.

Real Oviedo, ikinci ligden sonra birkaç sezon üçüncü ligde de mücadele etti.

SANTI CAZORLA'NIN HİKAYESİ

İspanyol futbolunun önemli isimlerinden Santi Cazorla, altyapısından yetiştiği Real Oviedo'nun yeniden LaLiga'ya çıktığı sezonun mimarlarından biri oldu.

Real Oviedo'nun yaşadığı mali zorluklar nedeniyle 2003 yılında takımdan ayrılmak zorunda kalan Cazorla, 2023'te geri döndü.

Cazorla daha önce verdiği bir röportajda Real Oviedo'nun kendisine iyi bir yıllık ücret teklif ettiğini ancak bunu kabul etmediğini ve maaş almadan oynayabileceğini açıklamıştı.

Ancak LaLiga kuralları gereği buna izin verilmediği için Oviedo'nun Cazorla'ya asgari ödeme tutarı olan 90 bin euroyu vermesi kararlaştırıldı. Ek olarak Cazorla'nın formalarının satışının elde edilen gelirin yüzde 10'luk kısmı da akademiye harcanması karşılığında anlaşma sağlandı.

İspanyol futbolcu, röportajında, şu ifadeleri kullanmıştı:

Neyse ki başarılı bir kariyerim oldu, istediğim son şey kulübüm için bir yük olmaktı. Bu koşullardan memnunum, bedavaya oynarım ama kurallara uymak zorundayız. Çocukken oynamayı hayal ettiğim Oviedo'ya geri dönmek uzun zamandır aklımdaydı. Şimdi geri döndüm ve elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum.

40 yaşındaki oyuncu, bu sezon 35 maçta süre alırken 5 gol ve 5 asistle oynadı.