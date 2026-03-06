Shakhtar Donetsk, Oleksandria'yı tek golle geçti

Ukrayna Premier Lig'in 19. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Oleksandria'ya konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk devresi, golsüz eşitlikle sonuçlandı.

61. dakikada Shakhtar, Lassina Traore ile maçta 1-0 öne geçti.

Kalan sürede başka gol olmadı ve konuk ekip, rakibini 1-0 mağlup etti.

PUAN FARKI 6 OLDU

Bu sonuçla puanını 44'e yükselten Shakhtar, en yakın rakibi LNZ Cherkasy ile arasındaki farkı 6'ya çıkararak liderliğini sürdürdü. Oleksandria ise 11 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLARI

Ligde üst üste 4. kazanan Donetsk, bir sonraki maçında 12 Mart'ta Konferans Ligi'nde Polonya'nın Lech Poznan takımı ile karşılaşacak.

Ardından 15 Mart'ta ligde Metalist 1925 ile kozlarını paylaşacak.

ARDA TURAN, TRİBÜNDE YER ALDI

Turuncu-siyahlıların teknik direktörü Arda Turan, cezası sebebiyle karşılaşmayı tribünden takip etmek zorunda kaldı.

Saha kenarında takımın yönetimini ise yardımcı antrenör Kerem Yavaş üstlendi.

UKRAYNA LİGİ'NDE PUAN DURUMU